Путин назвал антироссийские санкции нелегитимным способом конкурентной борьбы

Президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции являются нелегитимным способом конкурентной борьбы. Об этом сообщается в документальном фильме «Миропорядок 2018».

«Как только Россия становилась мощным сильным государством, возникала паника у всех наших партнеров, всегда начинались попытки сдерживать развитие страны. Просто это способ конкурентной борьбы, это нелегитимный способ, нечестный», — сказал Путин.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что США боятся честно конкурировать с Россией в газовой сфере.