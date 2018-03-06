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Журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей планеты.

Рейтинг возглавил владелец Amazon Джефф Безос с состоянием в $112 млрд.

«Успех Безоса обусловлен ростом акций Amazon, которые в 2017 году подорожали почти на 60%», — заявили в Forbes.

Вторую строчку занял основатель Microsoft Билл Гейтс (с капиталом в $90 млрд).

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На третьем месте расположился американский инвестор Уоррен Баффет. Его состояние выросло почти на $8,4 млрд, до $84 млрд.

В прошлом году Bloomberg и Forbes сообщали, что Безос вновь стал самым богатым человеком в мире, опередив основателя Microsoft Билла Гейтса.