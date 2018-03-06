Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей планеты
Журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей планеты.
Рейтинг возглавил владелец Amazon Джефф Безос с состоянием в $112 млрд.
«Успех Безоса обусловлен ростом акций Amazon, которые в 2017 году подорожали почти на 60%», — заявили в Forbes.
Вторую строчку занял основатель Microsoft Билл Гейтс (с капиталом в $90 млрд).
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На третьем месте расположился американский инвестор Уоррен Баффет. Его состояние выросло почти на $8,4 млрд, до $84 млрд.
В прошлом году Bloomberg и Forbes сообщали, что Безос вновь стал самым богатым человеком в мире, опередив основателя Microsoft Билла Гейтса.