«Нафтогаз» готов вести переговоры с «Газпромом»

Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил о готовности вести переговоры с «Газпромом» для нормализации отношений, передает РИА «Новости».

«Мы хотим привести все отношения с «Газпромом» в максимальное соответствие с европейскими нормами и правом, поэтому мы готовы вести переговоры с «Газпромом», а если они будут неудачными, мы готовы и к новому арбитражу», — сказал Витренко.

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Также сообщается, что «Нафтогаз Украины» получил от «Газпрома» уведомление о намерении начать процедуру расторжения газовых контрактов через суд.

«Мы получили от «Газпрома» информацию относительно их намерения обратиться в арбитраж для внесения изменений или разрыва контракта на покупку газа и контракта на транзит газа по территории Украины. Мы тщательно изучаем эту информацию», — сказал Витренко.

Ранее сообщалось, что «Газпром» уведомил «Нафтогаз» о начале расторжения контрактов. В «Нафтогазе» заявили, что не видят оснований для разрыва договора с «Газпромом» по транзиту газа.