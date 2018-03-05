В «Нафтогазе» объявили о закрытии представительства в России
Компания «Нафтогаз Украины» закроет представительство в России, которое расположено в Москве на улице Академика Пилюгина, д.24, передает «Интерфакс».
«Решение о ликвидации (закрытии) представительства принимается в связи с отсутствием целесообразности дальнейшего существования представительства», — сообщили в компании.
Ранее сообщалось, что «Газпром» уведомил «Нафтогаз» о начале расторжения контрактов. В «Нафтогазе» заявили, что не видят оснований для разрыва договора с «Газпромом» по транзиту газа.