Песков прокомментировал позицию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что комментировать конфликт между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» излишне. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Все-таки сейчас ситуация подлежит урегулированию в юридической плоскости, и занимаются юристы компании нашей, я имею в виду «Газпром». Поэтому какие-то здесь комментарии были бы излишни», — сказал Песков.

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Он также подчеркнул, что позиция «Газпрома» достаточно последовательна.

Ранее сообщалось, что на Украине до 7 марта ввели национальный план действий в энергетике по ограничению потребления природного газа в стране.

Впоследствии президент Украины Петр Порошенко рассказал, что ситуация с поставками газа в стране стабилизировалась.

Как стало известно, европейский газ обошелся Украине в четыре раза дороже российского.

«Газпром» не возобновил поставки газа на Украину из-за отсутствия допсоглашения с «Нафтогазом». Деньги, которые украинская сторона перечислила за мартовские поставки, «Газпром» вернул. «Нафтогаз» заявил, что вынужден ввести экономный режим потребления газа в стране, и расценивает действия российской компании как отказ выполнять решение Стокгольмского арбитража.