Европейский газ обошелся Украине в четыре раза дороже российского

Главный коммерческий директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что страна закупает в Европе газ по цене в четыре раза выше, чем у «Газпрома».

«Будем нести огромные убытки, которые никто не будет покрывать. Газ в эти дни в Европе стоил $1 тыс., то есть в четыре раза больше, чем по контракту с «Газпромом», — написал Витренко в фейсбуке.

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Он также поблагодарил всех «сознательных украинцев» за снижение потребление газа.

По словам Витренко, Украине после прекращения поставок газа от «Газпрома» необходимо было «продержаться одни сутки».

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что ситуация с поставками газа в стране стабилизировалась.