Путин рассказал о дополнительном финансировании здравоохранения

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство 1 марта приняло решение о дополнительном финансировании здравоохранения. Об этом он сказал на медиафоруме региональных СМИ в Калининграде, передает корреспондент «Газеты.Ru».

В частности, Путин отметил, что в 2018 году 1,3 млрд руб. выделено на создание фельдшерско-акушерских пунктов и 2,5 млрд руб. — на строительство передвижных медицинских пунктов.

Также, по словам президента, еще 10 млрд руб. будет выделено для переоснащения детских поликлиник в стране и детских поликлинических отделений в больницах.