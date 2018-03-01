Глава АИЖК: ипотечная ставка может опуститься до 7% в ближайшие пару лет

Глава АИЖК Александр Плутник заявил, что снижения ставок по ипотеке в России до 7% можно ожидать в ближайшие 1-2 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ставка по ипотеке в 7% - это перспектива ближайших одного-двух лет», — сказал Плутник.

По его словам, для снижения ипотечной ставки «необходима экономическая ситуация, позволяющая снижать стоимость заимствований и привлекать долгосрочное фондирование для банков».

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Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что ставки по ипотеке в стране в 2018 году продолжат снижаться, но чуть медленнее, чем в прошлом году.

1 марта президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию заявил о необходимости снижать ставку по ипотеке до 7-8%.