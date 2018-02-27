«Нафтогаз» возобновил импорт газа из Европы

Главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания возобновила импорт природного газа из стран Евросоюза. Об этом сообщает УНИАН.

«Возобновили импорт из Словакии и немного из Венгрии», — сказал Витренко.

По его словам, данные поставки не повлияют на ценовое предложение «Нафтогаза» промышленности на март текущего года.

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«Нафтогаз» прекратил поставки газа из ЕС в начале февраля 2018 года.

Ранее СМИ сообщили, что цена газа для украинского населения может увеличиться на 62% с апреля 2018 года.