«Нафтогаз» возобновил импорт газа из Европы
Главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания возобновила импорт природного газа из стран Евросоюза. Об этом сообщает УНИАН.
«Возобновили импорт из Словакии и немного из Венгрии», — сказал Витренко.
По его словам, данные поставки не повлияют на ценовое предложение «Нафтогаза» промышленности на март текущего года.
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«Нафтогаз» прекратил поставки газа из ЕС в начале февраля 2018 года.
Ранее СМИ сообщили, что цена газа для украинского населения может увеличиться на 62% с апреля 2018 года.