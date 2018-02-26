Кадыров отвел Медведева в теплицы и показал чеченские помидоры

Глава Чечни Рамзан Кадыров продемонстрировал тепличный комплекс «ЮгАгроХолдинг» премьер-министру России Дмитрию Медведеву, который прибыл в Грозный, передает РИА «Новости».

Директор предприятия Нурбек Адаев рассказал Медведеву о том, что местные специалисты изучили уникальные технологии, применяющиеся в производстве, и продолжают повышение квалификации.

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«Очень важно специалистов самим готовить», — прокомментировал Медведев слова Адаева о том, что большинство специалистов предприятия являются выпускниками чеченских учебных заведений.

Медведев также оценил только что собранные в теплицах помидоры и осмотрел линию сортировки и упаковки продукции. Он одобрил проект и пожелал ему дальнейшего развития.

Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что министерство не видит потребности увеличивать квоту на поставки турецких томатов в Россию.