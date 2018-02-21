В Минфине рассказали о возможных сроках начала работы Промсвязьбанка

Замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что министерство ожидает начала работы Промсвязьбанка в качестве спецбанка для гособоронзаказа в мае 2018 года. Об этом сообщает RNS.

«Для того, чтобы банк заработал, по большому счету, надо принять законопроект, который сегодня идет на второе чтение и принять акт правительства о включении его в перечень банков, которые имеют право работать с гособоронзаказом. Для того чтобы начать работать, этого достаточно. Все остальные вещи — это уже улучшение и углубление», — сказал Моисеев.

Ранее сообщалось, что в Госдуме поддержали идею наделить Счетную палату правом проверки Промсвязьбанка.