ПФР сократит 20% сотрудников из-за внедрения цифровых технологий

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов заявил, что ПФР намерен провести оптимизацию численности сотрудников на 20%. Об этом сообщает RNS.

«У нас по программе запланирована дальнейшая оптимизация нашей численности где-то на 20%, это связано с внедрением информационных технологий. Пока за последние несколько лет мы сократили численность где-то на 17%», — сказал Дроздов.

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В фонде также рассказали, что с 1 января 2017 года, когда администрирование неналоговых платежей перешло в ведение ФНС, численность сотрудников ПФР сократилась на 10%.

Ранее сообщалось, что Банк России сократит более 9 тысяч сотрудников.