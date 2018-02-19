Кабмин изменил порядок управления средствами ФНБ

Правительство утвердило постановление об усовершенствовании порядка управления средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Введены корреспондирующие с Бюджетным кодексом нормы, согласно которым до достижения объема ликвидной части ФНБ (депозиты и остатки средств на банковских счетах в Банке России) 7% прогнозируемого объема ВВП размещение средств ФНБ допускается только в целях финансирования проектов, начатых до 1 января 2018 года», — заявили в правительстве.

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Уточняется, что размещение средств ФНБ в другие финансовые активы допускается в объемах, не приводящих к снижению ликвидной части средств ФНБ ниже уровня 7% прогнозируемого объема ВВП.

Ранее сообщалось, что Резервный фонд России официально прекратил свое существование.