«Ъ»: неполадки самолета Ан-148 найдены у SSJ 100

__is_photorep_included11648905: 1

Проблемы самолета Ан-148, которые считаются вероятной причиной катастрофы, наблюдаются у SSJ 100. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Неполадки самолета Ан-148, названные вероятной причиной катастрофы, которая унесла жизни 71 человека, все чаще наблюдаются и у флагмана российского авиапрома SSJ 100», — сообщает издание.

Реклама

Уточняется, что за пару дней снегопадов с SSJ 100 произошло семь подобных инцидентов, а с 2011 года — 14.

Как стало известно, Росавиация уже 12 февраля разослала телеграмму руководителям авиакомпаний, операторам аэродромов и территориальным органам с просьбой обратить внимание на недостатки аэродромного обеспечения полетов.

Ранее сообщалось, что комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию катастрофы самолета Ан‑148 назвала предварительную причину крушения после расшифровки данных бортового параметрического самописца.