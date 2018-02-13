Медведеву сообщили о рекордном за 20 лет вылове рыбы в России

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, что вылов рыбы в России в 2017 году составил рекордные 4,9 млн тонн. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«В целом динамика по вылову у нас достаточно положительная. В прошлом году российские рыбаки добыли 4,9 млн тонн. Это рекорд за последние 20 лет. Динамика — плюс 1,6% к рекордному 2016 году, когда динамика была еще лучше, 7%», — сказал Шестаков.

Реклама

Он также добавил, что в текущем году ведомство прогнозирует объем вылова рыба в 5 млн тонн.

Ранее глава Росрыболовства сообщил о неизбежном росте цены на дикую рыбу.