Минэкономразвития ожидает профицит бюджета России в 1,2% ВВП

Профицит бюджета России может составить 1,2% ВВП в 2018 году. Об этом сообщается в материалах Минэкономразвития.

«В 2018 году при сохранении текущего уровня цен на нефть профицит бюджета может составить 1,2% ВВП)», — заявили в министерстве.

Отмечается, что в Фонд национального благосостояния может быть направлено 3,5 трлн руб.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что профицит бюджета России в текущем году составит чуть меньше 2%.