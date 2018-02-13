Минэкономразвития ожидает профицит бюджета России в 1,2% ВВП
Профицит бюджета России может составить 1,2% ВВП в 2018 году. Об этом сообщается в материалах Минэкономразвития.
«В 2018 году при сохранении текущего уровня цен на нефть профицит бюджета может составить 1,2% ВВП)», — заявили в министерстве.
Отмечается, что в Фонд национального благосостояния может быть направлено 3,5 трлн руб.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что профицит бюджета России в текущем году составит чуть меньше 2%.