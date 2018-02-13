МЭР: годовая инфляция в России составит 2,2-2,3%

Инфляция в России в феврале текущего года составит 0,2-0,3%. Об этом сообщается в материалах Минэкономразвития.

Министерство уточняет, что в годовом выражении инфляция составит 2,2-2,3%.

«В феврале, по оценке Минэкономразвития России, инфляция составит 0,2-0,3% месяц к месяцу, в годовом выражении — 2,2-2,3%. После ускорения к концу первого квартала инфляция опустится до уровня около 2,0% в июне», — заявили в МЭР.

Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в январе замедлилась до 2,2%.