CNBC: генсек ОПЕК получил слово Путина, что Россия не наводнит рынок нефтью

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что Россия не станет нарушать сделку по ограничению добычи нефти ОПЕК+. Об этом сообщает CNBC.

«Я слышал и получил заверения как от Александра Новака (министра энергетики России), так и от президента Путина (президента России Владимира Путина) о том, что они останутся привержены сотрудничеству в рамках ОПЕК и не-ОПЕК, а также декларации о сотрудничестве», — сказал Баркиндо.

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Он подчеркнул, что оснований для тревоги нет.

«Мы все в одной лодки», — отметил Баркиндо.

Ранее сообщалось, что ОПЕК за месяц выполнила соглашение о сокращении добычи нефти на 136%.