Вертолет с фрагментами тел погибших при крушении Ан-148 вылетел в Москву

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Вертолет Ми-8 с фрагментами тел погибших в авиакатастрофе в Раменском районе вылетел в Москву, передает агентство городских новостей «Москва».

«В настоящее время вертолет Ми-8 с частью фрагментов вылетел в Москву», — сообщил начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

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Фрагменты тел доставят в городскую клиническую больницу №6. Часть оставшихся фрагментов доставят в Москву очередным рейсом.

В то же время в Орске собирают анализы ДНК у родственников погибших.

По последним данным, на месте крушения Ан-148 нашли 715 фрагментов тел и 430 обломков.

Самолет «Саратовских авиалиний», летевший из московского аэропорта Домодедово в Орск, разбился днем 11 февраля в Подмосковье.

По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.