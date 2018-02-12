В России могут увеличить штрафы за самовольную добычу полудрагоценных камней

Минприроды собирается увеличить штрафы за самовольную добычу полудрагоценных камней. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе министерства.

Уточняется, что ведомство подготовило соответствующий проект постановления.

Как стало известно, документом будет определен перечень полудрагоценных камней, помимо янтаря и нефрита, в который войдут цветные разновидности турмалина (за исключением шерла) и берилл, включая его разновидности аквамарин и гелиодор.

Реклама

«Сегодняшний уровень штрафных санкций несоизмерим с доходностью от незаконной добычи и оборота высоколиквидных полудрагоценных камней», — пояснил глава Минприроды России Сергей Донской.

На данный момент за самовольную добычу, хранение, транспортировку и сбыт грозит штраф в размере до 5 тыс. руб. для граждан, 50 тыс. руб. — для должностных лиц и 1 млн руб. — для юридических лиц.

После утверждения изменений нарушителей смогут штрафовать от 500 тыс. руб. до 60 млн руб.