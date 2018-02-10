Представитель Дерипаски прокомментировал внесение фильма ФБК в реестр запрещенной информации

Официальный представитель Олега Дерипаски прокомментировал «Газете.Ru» информацию о внесении фильма ФБК о бизнесмене в реестр запрещенной информации.

«Суд принял иск к производству и назначил дату судебного заседания. Действуя в рамках процессуального кодекса, суд удовлетворил ходатайство истца, суть которого заключается в блокировании доступа к персональным данным Олега Дерипаски до момента разрешения спора по существу. Поскольку СМИ подхватили информационную атаку Навального и стали перепечатывать в нарушение закона частные фотографии/репостить ролик Навального, суд обязал Роскомнадзор блокировать доступ к соответствующим страницам в сети интернет до момента разрешения спора по существу», — заявил он.

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Представитель бизнесмена отметил, что иск не имеет непосредственного отношения к деятельности Навального, «который вправе продолжать свои расследования, но без того, чтобы выносить частную жизнь Олега Дерипаски в публичное поле, делая ее объектом обывательского интереса».

«Любому человеку было бы неприятно, если бы его частная жизнь была выставлена напоказ и подвергнута различным инсинуациям, сопряженным с грязными намеками и утверждениями», — заявил он.

Ранее Роскомнадзор внес фильм ФБК о Дерипаске в реестр запрещенной информации.