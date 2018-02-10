Дерипаска подал в суд на Настю Рыбку

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в суд против Анастасии Вашукевич («Настя Рыбка»), а также Александра Кириллова («Алекс Лесли»), которые опубликовали в соцсетях его фотографии и записи разговоров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя бизнесмена.

«Иск в суд подан против физических лиц — Анастасии Вашукевич, то есть «Насти Рыбки», и Александра Кириллова, то есть «Алекса Лесли», которые в своих социальных сетях разместили частные фотографии, на которых изображен Олег Дерипаска, а также аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни», — заявил представитель бизнесмена.

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Он подчеркнул, что Дерипаска не давал согласия на разглашение персональной информации. По его словам, «не вызывает сомнения, что первоначально опубликованные фотографии и оглашение подробностей частной жизни были сделаны с коммерческим интересом, в целях раскрутки книги «Насти Рыбки».

«Суд принял иск к производству и назначил дату судебного заседания. Действуя в рамках процессуального кодекса, суд удовлетворил ходатайство истца, суть которого заключается в блокировании доступа к персональным данным Олега Дерипаски до момента разрешения спора по существу», — сказал представитель Дерипаски.

По его словам, «поданный иск не имеет непосредственного отношения к деятельности Алексея Навального».

Ранее Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации фильм ФБК Алексея Навального, в котором говорилось о предполагаемой встрече Олега Дерипаски с зампредом правительства Сергеем Приходько на яхте у берегов Норвегии.

Официальный представитель Дерипаски также ранее заявил, что «эти заявления не имеют никакого отношения к действительности, являются плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании». По его словам, бизнесмен намерен защищать свою честь и достоинство в судебном порядке.