Росавиация: руководство «ВИМ-Авиа» должно погасить долги по зарплате сотрудникам

Руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что долги по зарплате перед действующими сотрудниками авиакомпании «ВИМ-Авиа» должно погашать руководство авиакомпании. Об этом сообщает RNS.

«Мы обеспечили вывоз пассажиров авиакомпании в период деятельности этой авиакомпании. После этого ее операционная деятельность была приостановлена. Долги по зарплате существуют с июля. В авиакомпании пока не уволились порядка 400 сотрудников они настаивают на том, чтобы им продолжали выплачивать заработную плату. Росавиация считает, что долги по заработной плате должны возвращаться в рамках существующего законодательства. Мы точно не имеем средств на выплату долгов по заработной плате. Это должно делать руководство авиакомпании», — сказал Нерадько.

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Ранее сообщалось, что авиакомпания «ВИМ-Авиа» рассчитывает на то, что долги по зарплате перед сотрудниками будут погашены за счет средств «Аэрофлота».

В авиакомпании рассказали, что суммарная задолженность перед сотрудниками за 2017 год составляет 541 млн руб., а с январем эта сумма вырастет до 630 млн руб.