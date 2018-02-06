АСВ оценило выплаты вкладчикам Сибирского банка реконструкции и развития

Выплаты вкладчикам Сибирского банка реконструкции и развития составят 2,8 млрд руб. Об этом сообщает RNS со ссылкой на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

«По предварительным данным на 2 февраля 2018 года объем вкладов составляет 2,97 млрд руб., размер страховой ответственности агентства (потенциальные выплаты) — 2,83 млрд руб. Окончательно объем и структура вкладов будут установлены в рамках формирования временной администрацией реестра обязательств банка перед вкладчиками», — заявили в АСВ.

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Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития.

По величине активов на 1 января 2018 года банк занимал 322 место в банковской системе России.