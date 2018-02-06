ЦБ отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития

Банк России отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития, говорится в сообщении регулятора.

По величине активов на 1 января 2018 года банк занимал 322 место в банковской системе России.

«Приказом Банка России с 6 февраля отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью) Банк СБРР (ООО) (рег. № 1284, г. Тюмень)», — говорится в сообщении.

В банке назначена временная администрация.