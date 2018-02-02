Соколов подтвердил прогноз по началу полетов в Каир
Министр транспорта Максим Соколов заявил, что планы запустить авиасообщение из России в Египет с середины февраля остаются в силе. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Договорной процесс еще идет, но тот прогноз, который я давал в отношении второй половины февраля, я подтверждаю», — сказал Соколов.
Реклама
Он также подчеркнул, что в неделю из России в Египет будет совершаться около 5 рейсов.
Ранее Соколов сообщил, что возобновление регулярных рейсов между Россией и Египтом состоится во второй половине февраля.