Центробанк ожидает роста прибыли банковского сектора в 1,5 трлн рублей

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк прогнозирует прибыль банковского сектора в 1,5 трлн руб. в 2018 году. Об этом сообщает RNS.

«Мы оцениваем прибыль скорее на уровне где-то 1,5 трлн руб, возможно, в этом году. Большая сумма, но эта цифра может быть скорректирована и вниз, если та работа по дооценке качества активов санируемых банков может привести к выявлению фактов недооценки качества активов, созданию новых резервов», — сказала Набиуллина

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Ранее глава ЦБ сообщила, что прибыль банковского сектора без учета банков на санации в 2017 году составила бы 967 млрд руб.

Она подчеркнула, что влияние на прибыль оказало создание резервов для крупных банковских групп.