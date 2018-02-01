«Ъ»: Путин поддержал механизм вхождения ОАК в «Ростех»

Президент России Владимир Путин поддержал механизм вхождения Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в состав «Ростеха», предложенный Минпромторгом. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам источников издания, глава Минпромторга Денис Мантуров предложил подключить «Ростех» к финансированию программы МС-21, Путин идею поддержал. В письме президенту министр сообщил, что госкорпорация «подтвердила возможность выделения на МС-21 около 30 млрд руб. в 2018–2020 годах». После этого Путин поставил на документе визу, что согласен, рассказали источники.

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Кроме того, в проекте указа президента о передаче ОАК «Ростеху» может появиться пункт об объединении ОАК с холдингом «Вертолеты России» (входит в «Ростех»). Газета отмечает, что таким образом вертолето- и самолетостроительной отрасли будут объединены под началом единой управляющей компании. Такой подход, по данным издания, поддерживает и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ранее газета уже сообщала, что «Ростех» может получить ОАК.