Белоруссия подняла тарифы на транзит российской нефти

Белоруссия повысила тарифы на транзит российской нефти через территорию страны. Об этом сообщает RT со ссылкой на министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии.

Уточняется, что с 1 февраля ранее действовавшие тарифы на услуги ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и ОАО «Полоцктранснефть Дружба» по транспортировке нефти проиндексированы на 6,7%.

В конце 2017 года сообщалось, что Белоруссия больше не планирует покупать электроэнергию из России.