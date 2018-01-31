Песков: Путин встретится с ведущими французскими бизнесменами

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин встретится с ведущими французскими бизнесменами. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вечером президент также встретится с представителями экономического совета Франко-российской Торгово-промышленной палаты — это ведущие французские бизнесмены, руководители крупнейших французских компаний. Вы знаете, что, несмотря на определенные текущие сложности в развитии наших торгово-экономических отношений на европейском направлении, со многими странами, в том числе и с Францией, сотрудничество по многим векторам продолжается и даже имеет очень хорошие, позитивные тенденции», — сказал Песков.

Ранее посол Франции в России Сильви Берманн сообщила, что России необходимо укрепить туристическую рекламу своих регионов.