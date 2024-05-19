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Итальянская полиция изъяла партию автомобилей Fiat из-за флага Италии на кузове

Полиция изъяла партию Fiat из Марокко из-за флага Италии на машинах

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Fiat

В порту Ливорно (Италия) местная полиция изъяла партию из 134 автомобилей Fiat из-за присутствовавшего на машинах изображения государственного флага. Об этом сообщает Reuters.

Автомобили Fiat Topolino были ввезены в Италию из Марокко, где они производятся на заводе концерна Stellantis (в него входит Fiat). Финансовая полиция временно изъяла автомобили из-за того, что на них изображен итальянский флаг. Представители властей посчитали, что это может ввести в заблуждение потребителей относительно происхождения товара.

Представитель Stellantis заявил агентству, что дизайн автомобиля был разработан центром стиля Fiat в Италии, а информация о том, что автомобиль будет производиться в Марокко, появилась в момент анонса модели.

Для исключения каких-либо вопросов, связанных с происхождением машин, планируется удалить с них наклейки с итальянским флагом, если власти позволят это сделать, уточнил он.

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