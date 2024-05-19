Новость о спасении президента Ирана при крушении удалили с сайта-первоисточника

Агентство Mehr удалило новость о спасении президента Ирана Эбрахима Раиси при крушении вертолета. Об этом сообщает РБК.

В новости говорилось, что автомобильный кортеж Раиси направляется в город Тебриз на северо-западе исламской республики и сам он не пострадал. При этом официальные источники эту информацию не подтвердили.

До этого спасатели начали поиски в районе ЧП с вертолетом с президентом Раиси на борту. Отмечалось, что спасатели не могут добраться до места ЧП с вертолетом Раиси из-за метеоусловий.

Днем 19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находились министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и ряд других иранских чиновников.

Ранее вертолет президента Ирана Раиси вышел на связь.