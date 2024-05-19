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Помощник Усика оплевал Фьюри после боя

Помощник Усика оплевал Фьюри после боя и разозлил его промоутера

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Andrew Couldridge/Reuters

После победы украинского боксера Александра Усика над британцем Тайсоном Фьюри произошла курьезная ситуация. Об этом сообщает Sport24.

Один из членов команды Усика помог ему освежиться, облив его струей воды. Он набирал воду в рот и выплевывал ее в лицо украинцу. В результате этого вода попала на других людей, включая Фьюри и его со-промоутера Фрэнка Уоррена, который выразил свое недовольство происходящим.

Усик одолел Фьюри раздельным решением судей и забрал его пояс по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO. Журналист Дэн Рафаэл рассказал, что украинец освободит титул IBF, который будет разыгран в предстоящем поединке между Даниелом Дюбуа и Филипом Хрговичем, который запланирован на 1 июня.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

Ранее тренер Фьюри объяснил действия боксера после нокдауна от Усика.

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