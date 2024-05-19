На юге Украины прогремел взрыв

В пригородной части украинского города Днепр, расположенного на юге республики, зафиксирован взрыв. Такая информация появилась в Telegram-канале местной газеты «Зеркало недели».

«Местные паблики сообщают о взрыве в пригороде», — указывается в публикации.

Местным жителям настоятельно рекомендовано пройти в укрытия.

Дополнительных данных и официальных комментариев пока не приводится.

Перед этим в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. Незадолго до этого взрыв прогремел в городе Кривом Роге, который находится в Днепропетровской области Украины.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после атаки Крымского моста. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

Ранее сообщалось, что российские военные сбили украинский самолет Су-27.