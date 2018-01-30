В Госдуме огорчились появлением «кремлевского доклада»

Первый заместитель председателя думского комитета по экономической политики Владимир Гутенев в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что появление «кремлевского доклада» сильно огорчает.

При этом если бы президентом США не был Дональд Трамп то можно было бы сожалеть об инерционности курса. Но Трамп, по словам Гутенева, политик гибкий, поэтому можно надеяться, что в будущем все-таки курс политики сдерживания изменится и перейдет к политике сдерживания Китая.

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«Исходя из этого, предпринимая ответные меры, нам не стоит увлекаться, пытаясь создавать встречные проблемы», — считает Гутенев.

По его словам, сейчас позиции России на международной арене серьезно укрепились. Это произошло как благодаря позиции по Сирии, так и экономической стабильности.

Гутенев отмечает, что несмотря на то, что появление нового санкционного списка ждали все, агентство Moody's изменило рейтинг России на «позитивный».

При этом парламентарий подчеркивает, что действовать надо.

«Если и предпринимать какие-то ответные шаги, то оставляя поле для маневра и следить, чтобы эти действия не были обременительными для нашей экономики», — подчеркнул Гутенев.

Ранее сообщалось, что министерство финансов США опубликовало «Кремлевский доклад», говорится в сообщении минфина.

В списке состоят 96 российских бизнесменов и 114 политиков.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.