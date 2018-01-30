Exxon Mobil вложит в экономику США $50 млрд за пять лет

Американская компания Exxon Mobil объявила, что инвестирует в экономику США $50 млрд в ближайшие пять лет. Об этом сообщает CNBC.

Председатель компании Даррен Вудс написал в блоге, что эти инвестиции вызваны, в том числе, принятием налоговой реформы, уменьшающей налоговое бремя американского бизнеса.

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«Эти вложения обоснованы уникальными сильными сторонами нашей компании и стимулированы недавно принятым законом о налоговой реформе. Это позитивное развитие событий приведет к созданию новых рабочих мест по всем Соединенным Штатам во множестве отраслей», – написал Вудс.

В частности, Exxon Mobil собирается увеличить производство сланцевой нефти в Пермском бассейне штатов Техас и Нью-Мексико.

Ранее сообщалось, что крупнейшие американские компании пообещали поднять зарплаты и сделать поощрительные выплаты после налоговой реформы.