Минфин: Киев не привел новых аргументов по долгу перед Россией в суде Англии

Министерство финансов России прокомментировало завершение слушаний по долгу Украины перед Россией на $3 млрд.

«В ходе слушаний украинская сторона не смогла привести каких-либо новых аргументов против обоснованности требований России исполнить обязательства по еврооблигациям, а представитель компании «The Law Debenture Trust Corporation», защищающей интересы России, призвал Суд отклонить апелляционную жалобу Украины на решение Высокого суда г. Лондона», — говорится в тексте официального сообщения.

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В ведомстве также отметили, что ожидают принятия апелляционным судом Англии решения по апелляции Украины в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что суд Англии завершил слушания по долгу Украины перед Россией.