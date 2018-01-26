В Госдуму поступил законопроект о повышении МРОТ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Госдуму поступил законопроект о повышении минимального размера оплаты труда с 1 мая. Об этом сообщает РИА «Новости».

«К нам поступил запрос, инициированный президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Предлагается рассмотреть решение, которое коснется трех миллионов наших граждан, — повышение минимального размера оплаты труда, приравняв его к прожиточному минимуму. Это решение вступит в силу, если этот законопроект будет принят, с 1 мая», — заявил Володин.

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Ранее министр труда и соцзащиты России Максим Топилин сообщил, что на повышение МРОТ с 1 мая потребуется дополнительно 39,3 млрд руб.

Уточняется, что майское повышение МРОТ коснется 1,6 млн работников бюджетного сектора экономики и 1,4 млн работников реального сектора экономики.