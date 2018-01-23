Илон Маск может остаться без зарплаты

Основатель Tesla Илон Маск может быть лишен зарплаты в своей компании. Об этом сообщается в пресс-релизе Tesla.

Уточняется, что Маска лишили фиксированной оплаты, а новая система вознаграждения предполагает выплату зарплаты только при достижении определенных стратегических целей Tesla.

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Как стало известно, зарплата Маска будет привязана к капитализации Tesla и разбита на 12 траншей.

Чтобы получить первый транш, рыночная капитализация компании должна вырасти до $100 млрд. Впоследствии для каждой из 11 выплат капитализация Tesla должна увеличиваться на $50 млрд.

Ранее сообщалось, что Илона Маска назвали создателем биткоина.