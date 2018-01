WSJ: британский регулятор выступил против сделки Мердока со Sky

Британский антимонопольный регулятор выступил против сделки о покупке телеканала Sky компанией 21st Century Fox Руперта Мердока. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Уточняется, что при удачном завершении сделки, члены семьи Мердока получат слишком большое влияние на общественное мнение Великобритании.

Власти отметили, что Мердок уже контролирует медиахолдинг News Corp, который издает The Times, The Sunday Times и The Sun.

В прошлом году сообщалось, что правительство Великобритании заявило о намерении передать заявку Мердока о покупке Sky отраслевому регулятору.

Сумма предполагаемой сделки составляет £11,7 млрд ($14,9 млрд).