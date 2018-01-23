Россияне за год съели на 25% больше картошки, чем положено
В 2017 году россияне съели картошки на четверть больше медицинской нормы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Минсельхоза.
Так, в прошлом году потребление картофеля составило 112,6 кг на душу населения — при утвержденной Минздравом норме потребления в 90 кг на человека.
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При этом отмечается, что рост потребления овоща растет последние десять лет. По словам экспертов, которые приводит газета, причина популярности картофеля может скрываться в относительно низкой стоимости продукта.
В то же время диетологи обеспокоены, что такая ситуация может обернуться ростом числа диабетиков.
Ранее сообщалось, что в России снизился уровень самообеспеченности картофелем.