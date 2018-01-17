СМИ: авиакомпании разделят на три группы из-за «ВИМ-Авиа»

Аналитический центр при правительстве России и Минтранс подготовили критерии оценки для того, чтобы разделить авиакомпании на три группы: с приемлемым, средним и высоким уровнем долга, пишут «Известия».

«По результатам проведенной работы предложено дополнить методику несколькими новыми критериями — показателями отношения чистого долга к операционной прибыли до амортизации (EBITDA), а также качества ликвидных активов и его соответствия краткосрочной кредиторской задолженности», — сообщил представитель Минтранса.

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Отмечается, что целью данного предложения является улучшение эффективности контроля для предотвращения ситуаций, подобных той, что произошла с «ВИМ-Авиа».

По словам источника в авиаотрасли, нововведение может привести к «расчистке рынка, после которой останется только десяток крупнейших компаний».

Ранее сообщалось, что суд оставил под домашним арестом руководство «ВИМ-Авиа».