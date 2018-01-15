«Газпром» не станет оспаривать решение Стокгольмского суда по спору с «Нафтогазом»
Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что российский газовый холдинг не намерен оспаривать решение Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» в отношении контракта на поставку газа. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Зачем? Там ничего нового нет. Решение арбитража вступило в силу», — сказал Медведев, отвечая на соответствующий вопрос.
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Ранее зампред правления «Газпрома» сообщил, что позиция Украины по решению Стокгольмского арбитража является странной.
Он напомнил, что «Нафтогаз» должен будет выплатить более $2 млрд вместе с пени. Также украинской стороне было отказано в их требованиях о «переплате» за газ в объеме $14 млрд.