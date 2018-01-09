Роспотребнадзор опроверг сообщения о разработке норм освещенности жилья в Москве

Роспотребнадзор опроверг информацию о том, что для московского жилья разработан проект санитарных правил, которые понизят уровень инсоляции в новостройках. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Никаких отдельных требований по инсоляции и естественной освещенности для территории города Москвы проектом санитарных правил не предполагается», — заявили в Роспотребнадзоре.

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Как ранее сообщали СМИ, Роспотребнадзор предложил уменьшить инсоляцию столичных квартир.

В сообщениях уточнялось, что ведомство разработало проект «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях... для территории города Москвы».