Минэкономразвития прокомментировало возможность выхода России из ВТО

Минэкономразвития сообщило, что Москва не рассматривает выход России из Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом говорится в заявлении ведомства, передает «Интерфакс».

«С учетом того, что членство России в ВТО предоставляет предсказуемую и транспарентную правовую среду на внешних рынках, в условиях диверсификации российского экспорта вопрос выхода России из ВТО в настоящее время компетентными российскими органами не рассматривается», — говорится в сообщении министерства.

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Ранее первый заместитель председателя экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников заявил, что Россия может выйти из ВТО в случае удовлетворения иска Евросоюза о взыскании с российской стороны €1,39 млрд в год из-за ограничения импорта свинины.

Также сообщалось, что Россия созовет панель арбитров ВТО из-за спора с ЕС о свинине.