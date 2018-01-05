AP: администрация Трампа разрешит морское бурение в Калифорнии и во Флориде

Администрация президента США Дональда Трампа разрешит проводить разведку месторождений нефти и газа на побережье США, в том числе в Калифорнии и во Флориде, где бурение было запрещено на протяжении десятилетий. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на новый пятилетний план правительства США.

Агентство отмечает, что, согласно плану, частным компаниям с 2019 по 2024 годы предоставят для освоения 47 зон, в том числе 12 — в Мексиканском заливе, девять — в Атлантике, семь — в Тихом океане, включая шесть в Калифорнии.

В апреле Трамп подписал указ, дающий право начать добычу нефти и газа в прибрежных районах страны.