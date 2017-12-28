Порошенко назвал условие для закупок российского газа

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев возобновит закупки газа у России, если он будет дешевым. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Они стучат: может возьмете наш газ? Та нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный — пожалуйста. А для чего это нам? Чтобы снизить тарифы для наших людей», — сказал Порошенко в ходе рабочей поездки в Одесскую область.

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Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года.

Ранее «Нафтогаз» рассказал о преимуществах покупки газа у России.