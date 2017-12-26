Глава Минфина не исключил снижение минимального объема покупки ОФЗ для населения

Глава министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что Минфин может снизить минимальный объем покупки ОФЗ для населения. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Нам, конечно, хотелось бы, чтобы больше людей с небольшими доходами участвовало в этой акции в смысле надежных вложений, сбережений. Но получилось так, что если мы минимальную стоимость этой облигации достаточно высоко подняли, может быть, надо подумать относительно доступности для людей с невысоким доходом», — сказал Силуанов.

Ранее сообщалось, что Минфин России не ожидает роста числа заявлений на досрочный возврат ОФЗ для населения.