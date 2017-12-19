Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил выговор замглавы Росавиации Олегу Сторчевому. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

«Объявить заместителю руководителя федерального агентства воздушного транспорта Сторчевому Олегу Георгиевичу выговор за ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей», — сказано в распоряжении.

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Причина выговора не указывается.

Ранее вице-премьер России Аркадий Дворкович сообщил, что вопрос о смене главы Росавиации Александра Нерадько сейчас не стоит.