Путин предложил освободить от задолженности 42 млн человек

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Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что необходимо обратить внимание на налоги, которые не отвечают интересам граждан.

По его словам, на что точно нужно обратить внимание, — это на налоги которые не отвечают интересам граждан, и бизнеса и государства в целом. Например, капремонт, или налоговая задолженность, которая возникла на протяжении предыдущих долгих лет в силу обстоятельств», не всегда связанных с человеком, отметил Путин.

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Эти задолженности касаются около 42 млн человек и составляют больше 41 млрд рублей, оценил президент.

«Я думаю нужно освободить людей от этих выплат», — ответил Путин на вопрос корреспондента «Газеты.Ru».

По словам Путина, общий объем налоговой задолженности составляет около 41 млрд руб.

Он также подчеркнул, что следует то же самое сделать для индивидуальных предпринимателей.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Путина.